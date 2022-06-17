Москва не стала стесняться в выражениях

Российская Федерация намерена ориентироваться на рублевые расчеты – американская валюта излишне токсична, заявил глава Министерства финансов России Антон Силуанов в интерьвью в ходе ПМЭФ.

В ближайшее время, отметил глава финансового ведомства, Москва возьмет упор на расчеты в рублях – такова экономическая перспектива, на которую нацелены российские власти.

В иностранной валюте держать вклады в нынешнее время абсолютно невыгодно. Теперь для населения предпочтительнее вклады в рублях. Токсичность американской валюты обусловлена подсанкционным положением банков, которыми пользуются миллионы предпринимателей и простых граждан. При расчетах кредитные организации не выдерживают жесточайших мер и начинают "зависать".

Дополнительный спрос фиксируется и среди валют дружественных государств. Для Москвы же лучшей валютой при осуществлении внешнеторговых операций является рубль.

Ранее глава финансового ведомства заявил, что Россия смогла пережить первый шок от драконьих санкций, введенных Соединенными Штатами с союзниками.