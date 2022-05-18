Страна выдержит все испытания

Первый шок, наступивший вследствие введенных антироссийских санкций, для отечественной экономики уже пройден. Соответствующее заявление сделал сегодня, 18 мая, глава министерства финансов Антон Силуанов.

Как указал глава финансового ведомства, российская экономика не станет уходить в международную изоляцию. Разумные шаги в финансовой и бюджетной политике обеспечат Российскую Федерацию всем, что позволит пережить самые сильные санкционные меры, с которыми стране придется столкнуться.

Россия смогла создать собственную альтернативу международным системам Visa и Mastercard. Обе платежные платформы в начале весны объявили о приостановке операций на территории Российской Федерации, карты банков РФ перестали обслуживать за рубежом. Внутри страны, однако, функционал был сохранен.

Министр добавил, что к.

Как отметил глава Минфина, в отечественных банках вклады россиян превышают тридцать триллионов рублей.