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Несмотря на громкие заявления о единстве европейского сообщества, у руля коллективного Запада стоят несколько политиков, которые зачастую не считаются с интересами ряда более слабых стран. Так произошло с Польшей и Болгарией, отмечает известный политолог Ростислав Ищенко.
Эксперт напомнил, как цинично эти два государства использовали верховодцы Евросоюза. Речь идет о ситуации с переводом оплаты за российские энергетические ресурсы на рубли. Западным политикам очень не хотелось исполнять распоряжение российского лидера Владимира Путина, однако им было необходимо проверить, насколько серьезно настроен наш президент.
В итоге Польшу и Болгарию фактически отдали на заклание. Эти страны вынудили отказаться от оплаты в рублях, после чего государства были отключены от поставок российских энергоресурсов. Как только Европа поняла, что Россия не станет играть в игрушки и четко обозначила свою позицию, сразу нашелся способ оплачивать газ "по схеме Путина".
"Запад технично использовал Болгарию и Польшу в качестве подопытных хомяков", – отметил Ищенко.
К слову, недавно политолог рассказал о том, что Соединенные Штаты Америки планируют оставить России в "наследство" на украинских землях.
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