"Подопытные хомяки": эксперт описал незавидную участь Болгарии и Польши в руках Запада

"Подопытные хомяки": эксперт описал незавидную участь Болгарии и Польши в руках Запада
Фото: www.pixabay.com
продолжениеСанкции против России сравнимы с атомной бомбой - премьер Венгрии
Коалиция готова пустить зависимые страны в расход

Несмотря на громкие заявления о единстве европейского сообщества, у руля коллективного Запада стоят несколько политиков, которые зачастую не считаются с интересами ряда более слабых стран. Так произошло с Польшей и Болгарией, отмечает известный политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт напомнил, как цинично эти два государства использовали верховодцы Евросоюза. Речь идет о ситуации с переводом оплаты за российские энергетические ресурсы на рубли. Западным политикам очень не хотелось исполнять распоряжение российского лидера Владимира Путина, однако им было необходимо проверить, насколько серьезно настроен наш президент.

В итоге Польшу и Болгарию фактически отдали на заклание. Эти страны вынудили отказаться от оплаты в рублях, после чего государства были отключены от поставок российских энергоресурсов. Как только Европа поняла, что Россия не станет играть в игрушки и четко обозначила свою позицию, сразу нашелся способ оплачивать газ "по схеме Путина".

"Запад технично использовал Болгарию и Польшу в качестве подопытных хомяков", – отметил Ищенко.

К слову, недавно политолог рассказал о том, что Соединенные Штаты Америки планируют оставить России в "наследство" на украинских землях.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей