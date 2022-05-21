Санкции против России сравнимы с атомной бомбой - премьер Венгрии

Санкции против России сравнимы с атомной бомбой - премьер Венгрии
Виктор Орбан. Фото: IMAGO/Szilard Vörös/EST&OST/www.globallookpress.com
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Действия Брюсселя ведут лишь к хаосу и голоду, считает чиновник

Венгерский премьер Виктор Орбан выступил 21 мая с президентом Сербии Александром Вучичем на совместной конференции, заявив, что страна считает санкционные меры в отношении Российской Федерации необдуманными – экономические ограничения ведут лишь к голоду и беспрецедентной миграции.

Орбан считает, что впереди тяжелая зима, а ситуация на Украине лишь усугубляет непростое положение. В обращении к Вучичу премьер заявил, что Будапешту непросто из-за членства в ЕС, а Сербии, напротив, нелегко из-за отсутствия такого членства.

"В такой ситуации умным быть нелегко. Поэтому мы не соглашаемся на неприемлемые и неразумные меры Брюсселя – они привели бы к росту цен. Санкции против России сравнимы с одной атомной бомбой. Мы не сможет накормить свой народ и получим массу мигрантов на улицах", – высказался премьер Венгрии.

Как считает Орбан, голод лишь усилит миграционные потоки. В прошлом году героями страны были врачи, которые боролись с коронавирусом – теперь, похоже, ими станут работники сельскохозяйственной отрасли. А на этот раз Европа будет "раздавлена" текущим уровнем миграции, уверен глава венгерского правительства.

Ранее польский МИД обвинил Орбана в "неправильной политике" в отношении Российской Федерации и Украины.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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