"Сжечь парламент!": британцы в бешенстве из-за санкций против России

"Сжечь парламент!": британцы в бешенстве из-за санкций против России
Фото: www.pixabay.com
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Политические игры бьют по простым гражданам

Западные государственные деятели практически единогласно сошлись во мнении, что экономку нашей страны нужно разрушить. Именно на это работают бесконечные антироссийские санкции. Однако в итоге рестрикции ударили по самим инициаторам. Так, в Британии резко обрушился уровень жизни простых граждан. Такое положение дел абсолютно не устраивает привыкших жить в достатке иностранцев.

Граждане Великобритании, мягко говоря, не в восторге от действия местных политиков. Так, недавно руководитель британского энергетического регулятора Джонатан Бреарли объявил, что вскоре ценовой порог на электроэнергию в королевстве возрастет с 1870 фунтов стерлингов до 2800. А ведь совсем недавно, еще в марте, среднее британское семейство получало квитанцию на сумму 1277 фунтов.

Такие новости привели жителей Великобритании в бешенство. Некоторые готовы к самым радикальным действиям.

"Я думаю, было бы вполне приемлемо сжечь и разрушить парламент. Нельзя позволять никчемным  властям управлять нами", – негодует один из британских интернет-пользователей.

Другие отметили, что местные власти добьются одного: вскоре в стране наступит анархия. Также люди справедливо указывают на то, что нынешнему правительству абсолютно плевать на простых граждан. Британцы негодуют, что власти ничего не делают для стабилизации экономической ситуации.

К слову, и среди высокопоставленных лиц иногда звучит голос разума. Например, недавно в США призвали заставить Украину подчиниться России.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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