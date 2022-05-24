Политические игры бьют по простым гражданам

Западные государственные деятели практически единогласно сошлись во мнении, что экономку нашей страны нужно разрушить. Именно на это работают бесконечные антироссийские санкции. Однако в итоге рестрикции ударили по самим инициаторам. Так, в Британии резко обрушился уровень жизни простых граждан. Такое положение дел абсолютно не устраивает привыкших жить в достатке иностранцев.



Граждане Великобритании, мягко говоря, не в восторге от действия местных политиков. Так, недавно руководитель британского энергетического регулятора Джонатан Бреарли объявил, что вскоре ценовой порог на электроэнергию в королевстве возрастет с 1870 фунтов стерлингов до 2800. А ведь совсем недавно, еще в марте, среднее британское семейство получало квитанцию на сумму 1277 фунтов.

Такие новости привели жителей Великобритании в бешенство. Некоторые готовы к самым радикальным действиям.

"Я думаю, было бы вполне приемлемо сжечь и разрушить парламент. Нельзя позволять никчемным властям управлять нами", – негодует один из британских интернет-пользователей.

Другие отметили, что местные власти добьются одного: вскоре в стране наступит анархия. Также люди справедливо указывают на то, что нынешнему правительству абсолютно плевать на простых граждан. Британцы негодуют, что власти ничего не делают для стабилизации экономической ситуации.

К слову, и среди высокопоставленных лиц иногда звучит голос разума. Например, недавно в США призвали заставить Украину подчиниться России.