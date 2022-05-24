Любители сладких напитков не останутся без лакомства

После старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса многие иностранные компании объявили о своем решении покинуть российский рынок. В числе них оказались производители популярных газировок. Однако сети быстрого перекуса оперативно нашли им замену.



Так, в популярных забегаловках KFC и Burger King теперь будут подавать освежающие напитки из Черноголовки, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Как отметила глава компании "Черноголовка" Натальи Сахнина, их продукция одержала победу в слепой дегустации и теперь окажется в меню кафетериев.