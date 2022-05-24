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После старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса многие иностранные компании объявили о своем решении покинуть российский рынок. В числе них оказались производители популярных газировок. Однако сети быстрого перекуса оперативно нашли им замену.
Так, в популярных забегаловках KFC и Burger King теперь будут подавать освежающие напитки из Черноголовки, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Как отметила глава компании "Черноголовка" Натальи Сахнина, их продукция одержала победу в слепой дегустации и теперь окажется в меню кафетериев.
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