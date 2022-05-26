Евросоюз заморозил активы Банка России на миллиарды евро

продолжениеУльтиматум Путина Европе привел в восторг американцев
На Западе все еще надеются расшатать нашу экономику

Странам еврообъединения удалось заблокировать активы российского Центробанка на сумму порядка 23 миллиарда евро. Такая информация появилась в зарубежной прессе.

Как отметил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, большая часть замороженных средств находится за пределами союза, пишет телеканал RT.

Европеец также отметил, что указанная сумма представляется ему "ничтожно мало" по сравнению с активами, которые удалось заморозить Соединенным Штатам Америки, добавляет интернет-издание URA.RU.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей