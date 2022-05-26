На Западе все еще надеются расшатать нашу экономику

Странам еврообъединения удалось заблокировать активы российского Центробанка на сумму порядка 23 миллиарда евро. Такая информация появилась в зарубежной прессе.



Как отметил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, большая часть замороженных средств находится за пределами союза, пишет телеканал RT.

Европеец также отметил, что указанная сумма представляется ему "ничтожно мало" по сравнению с активами, которые удалось заморозить Соединенным Штатам Америки, добавляет интернет-издание URA.RU.