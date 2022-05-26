Ультиматум Путина Европе привел в восторг американцев

Ультиматум Путина Европе привел в восторг американцев
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжение"До добра не доводит": Путин жестко обратился к западным "ворам"
Мощь России ни у кого не вызывает сомнений

После того, как западные страны начали активно давить на наше государство, России пришлось дать соответствующий мощный отпор. Так, глава государства Владимир Путин объявил о решении продавать голубое топливо русофобским странам за рубли. Такое жесткое ультимативное решение вызвало восхищение у жителей США.

Читатели популярного американского издания The Washington Post поделились своим мнением под статьей о том, что большинство европейских энергокомпаний согласились выполнить ультиматум Путина по энергоресурсам. Американцы считают своих европейских товарищей "слабаками" и признают безоговорочную победу нашей страны.

Некоторые отметили, что уже через несколько десятилетий Россия сможет построить крупнейшую экономику. В таких условиях европейским государствам не стоит ссориться с мощным соседом, а наоборот необходимо искать возможности сотрудничества.

"Путин снова победил. Но тогда я не уверен, что у Европы есть какой-либо выбор", – прокомментировал газовый ультиматум один из читателей американского издания.

Тем временем, Запад продолжает оказывать максимальное давление на экономику нашей страны. В то же время, США не хотят перекрывать потоки информации (которые зачастую содержат антироссийскую пропаганду). Именно этим в Госдепе объяснили решение не отключать Россию от интернета, сообщает телеканал "360".

Источник: The Washington Post ✓ Надежный источник
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