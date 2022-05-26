"До добра не доводит": Путин жестко обратился к западным "ворам"

"До добра не доводит": Путин жестко обратился к западным "ворам"
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Недружественные страны проводят активную конфискацию российского имущества

В настоящий момент страны коллективного Запада в качестве основного механизма воздействия на наше государство избрали санкционную дубину. При этом "просвещенные" европейцы и американцы позволяют себе конфисковывать российские активы фактически без суда и следствия. Жесткую позицию по этому поводу занял главнокомандующий нашей страны Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что грабеж чужого имущества никогда не заканчивался ничем хорошим для вора. Владимир Владимирович осудил грубое нарушение положений международного права, которое подрывает мировую финансовую систему.

"Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило – прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом", – подчеркнул глава Российской Федерации.

Также лидер государства добавил, что ни один "мировой жандарм" не сможет остановить страны мира, которые хотят проводить независимую политику.

К слову, недавно опытный эксперт обратил внимание на то, что влияние Соединенных Штатов Америки на другие страны резко сократилось. Сложившаяся сегодня кризисная ситуация и вовсе может привести к развалу НАТО и Евросоюза.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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