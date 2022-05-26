Население ЕС видит, как дорожает все - от бензина до еды

Российская Федерация столкнулась с определенными сложностями после введения санкционных мер со стороны коллективного Запада. Однако и европейским государствам не стало от этого легче – жители Евросоюза видят, как дорожают продовольственные товары и сокращаются рабочие места, указал заместитель председателя Совета базопасности РФ Дмитрий Медведев.

Как отметил российский политик, Европа уже ощутила все "сладкие последствия" после введенных против России экономических рестрикций. Население зарубежных стран видит, как растет стоимость топлива и коммунальных услуг, дорожают продукты питания, включая товары первой необходимости.

Ранее Медведев заявил, комментируя спекуляции в средствах массовой информации на теме третьей мировой войны, раздуваемой особо радикальными официальными лицами коллективного Запада, что российская сторона не позволит развязать подобный сценарий – в случае нападения РФ даст "сверхмощный" и незамедлительный ответ агрессору.