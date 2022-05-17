Зампред Совбеза озвучил позицию Москвы

В последнее время тема третьей мировой войны активно разминается некоторыми особо радикальными западными политиками. Многие говорят о том, что ядерный конфликт уже не за горами. Своим мнением по этому поводу поделился заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.



Высокопоставленный государственный деятель подчеркнул, что наша страна сделает все возможное для того, чтобы пресечь попытки агрессоров развязать новый глобальный конфликт. Впрочем, если кто-то рискнет напасть на Россию, ответ будет соответствующим и сокрушительным.

Медведев отметил, что наличие на вооружении российской армии высокоэффективных и современных средств ведения боевых действий охлаждает пыл тех, кто не против устроить новый масштабный конфликт. Как бы там ни было, Россия не позволит развязать третью мировую войну.

"Мы вынуждены постоянно напоминать, что в случае нападения на нашу страну способны дать немедленный и сверхмощный ответ", – добавил высокопоставленный представитель власти.

К слову, недавно стало известно, каким образом Украина может попытаться отомстить за позорную сдачу нацистов с "Азовстали".