Кремль готовит весь мир к замене доллара

Кремль готовит весь мир к замене доллара
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Американская валюта уходит в прошлое

Российский лидер Владимир Путин заявил, что российская сторона в настоящее время занимается проработкой вопроса по созданию международной резервной валюты. Соответствующее заявление последовало от главы Российской Федерации в ходе обращения к участникам форума, который прошел 22 июня.

Как отмечает источник, отечественная РСПФС остается к открытом доступе для подключения банковских организаций из стран БРИКС. Продолжается географическое расширение российской национальной системы "Мир" для пользования.

Вместе с тем страны "пятерки" прорабатывают вопрос по созданию новой валюты для осуществления международных расчетов на смену доллару.

Глава РФ также указал, что представители бизнеса сталкиваются с новыми проблемами при развитии своей предпринимательской деятельности – причиной тому является политика коллективного запада, который запустил "безответственный курс" макроэкономики, включив неконтролируемую эмиссию с накоплением необеспеченных долгов.

Ранее российский лидер выступил с обращением к россиянам, заявив, что однажды все невзгоды страной будут пройдены.

Источник: Сайт Кремля ✓ Надежный источник
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