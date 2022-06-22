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Российский лидер Владимир Путин заявил, что российская сторона в настоящее время занимается проработкой вопроса по созданию международной резервной валюты. Соответствующее заявление последовало от главы Российской Федерации в ходе обращения к участникам форума, который прошел 22 июня.
Как отмечает источник, отечественная РСПФС остается к открытом доступе для подключения банковских организаций из стран БРИКС. Продолжается географическое расширение российской национальной системы "Мир" для пользования.
Вместе с тем страны "пятерки" прорабатывают вопрос по созданию новой валюты для осуществления международных расчетов на смену доллару.
Глава РФ также указал, что представители бизнеса сталкиваются с новыми проблемами при развитии своей предпринимательской деятельности – причиной тому является политика коллективного запада, который запустил "безответственный курс" макроэкономики, включив неконтролируемую эмиссию с накоплением необеспеченных долгов.
Ранее российский лидер выступил с обращением к россиянам, заявив, что однажды все невзгоды страной будут пройдены.
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