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Российская Федерация проходит через тяжелые испытания, которые обрушились на нее за последние годы. Тем не менее, все невзгоды стране удается до сих пор преодолевать. Проблемы будут решены и в гражданском секторе, заявил сегодня, 21 июня, глава государства Владимир Путин.
По словам лидера, в отечественной истории никогда не было периода, в который люди могли бы почувствовать себя беззаботно и не думать о завтрашнем дне. Страна всегда сталкивалась с определенными испытаниями. С другой же стороны, рассуждает Путин, ничто не дается просто так – каждый человек должен осилить дорогу, которая предназначена именно для него..
Страна развивает армию и флот, исходя из современных требований и реалий. Однажды Россия станет еще сильнее, чем сегодня. Испытания есть и в гражданской отрасли, однако они успешно преодолеваются.
"И будут преодолены", – заявил российский лидер, выступая перед выпускниками военных заведений России.
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