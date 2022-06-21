Путин выступил с обещанием для россиян

Путин выступил с обещанием для россиян
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
После каждой трудности наступает облегчение

Российская Федерация проходит через тяжелые испытания, которые обрушились на нее за последние годы. Тем не менее, все невзгоды стране удается до сих пор преодолевать. Проблемы будут решены и в гражданском секторе, заявил сегодня, 21 июня, глава государства Владимир Путин.

По словам лидера, в отечественной истории никогда не было периода, в который люди могли бы почувствовать себя беззаботно и не думать о завтрашнем дне. Страна всегда сталкивалась с определенными испытаниями. С другой же стороны, рассуждает Путин, ничто не дается просто так – каждый человек должен осилить дорогу, которая предназначена именно для него..

Страна развивает армию и флот, исходя из современных требований и реалий. Однажды Россия станет еще сильнее, чем сегодня. Испытания есть и в гражданской отрасли, однако они успешно преодолеваются.

"И будут преодолены", – заявил российский лидер, выступая перед выпускниками военных заведений России.

Ранее российский политолог Сергей Марков расшифровал основные посылы президента в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме.

 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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