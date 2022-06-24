Хватит на два месяца: в Германии признали обреченность без российского газа

Хватит на два месяца: в Германии признали обреченность без российского газа
Julian Stratenschulte/www.globallookpress.com
Страна остро нуждается в новых поставщиках

Население Германии, а также немецкая промышленность могли бы продержаться в условиях отсутствия поставок российских энергоносителей порядка двух с половиной месяцев в "средний" зимний период. Соответствующее заявление сделал руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.

Чиновник, в частности, уточнил, что такой срок доступен лишь при стопроцентной заполненности газовых хранилищ в стране. Однако через 75 дней дней резервуары ФРГ начнут пустеть.

Глава регулятора также указал, что в Германии наблюдается напряженность в ситуации с газовыми поставками. Власти, тем не менее, контролируют ситуацию. Берлину необходимо вести поиски дополнительных поставщиков и искать способы сэкономить на газе, уточняет "Общественная служба новостей".

Ранее западные медиа заявили, что у Кремля появился способ ударить по политическому рейтингу первых лиц Европейского союза с помощью давления по газовой отрасли. На фоне предстоящих выборов в Европе такая тактика может оказаться губительной для действующих западных элит.

Источник: ZDF ✓ Надежный источник
новости партнеров

Великобритания нанесла новый удар по России

Потоки санкций не иссякают

Танкеры с российской нефтью стали таинственно пропадать посреди океана

Происходящему нашли вероятное объяснение журналисты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей