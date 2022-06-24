Страна остро нуждается в новых поставщиках

Население Германии, а также немецкая промышленность могли бы продержаться в условиях отсутствия поставок российских энергоносителей порядка двух с половиной месяцев в "средний" зимний период. Соответствующее заявление сделал руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.

Чиновник, в частности, уточнил, что такой срок доступен лишь при стопроцентной заполненности газовых хранилищ в стране. Однако через 75 дней дней резервуары ФРГ начнут пустеть.

Глава регулятора также указал, что в Германии наблюдается напряженность в ситуации с газовыми поставками. Власти, тем не менее, контролируют ситуацию. Берлину необходимо вести поиски дополнительных поставщиков и искать способы сэкономить на газе, уточняет "Общественная служба новостей".

Ранее западные медиа заявили, что у Кремля появился способ ударить по политическому рейтингу первых лиц Европейского союза с помощью давления по газовой отрасли. На фоне предстоящих выборов в Европе такая тактика может оказаться губительной для действующих западных элит.