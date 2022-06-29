Впервые в истории: в России заговорили о снижении цен на продукты

Впервые в истории: в России заговорили о снижении цен на продукты
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Спрос падает, а рубль укрепляется

Впервые в российской истории по итогам текущего месяца возможна дефляция – снижение стоимости товаров и услуг, считают опрошенные журналистами отраслевые эксперты в банковском и финансовом секторах. Хотя в среднем цена товаров по итогам месяца сократится незначительно – в пределах 0,5 процента.

Одной из причин эксперты называют снижение цен на плодоовощную продукцию. Еще один немаловажный фактор – укрепление курса национальной валюты с 120 рублей за один доллар до нынешнего диапазона с 52 до 53 рублей. И, конечно, снижение совокупного спроса среди российского населения.

Однако в условиях падения совокупного спроса дефляция вряд ли станет устойчивым явлением в отечественной экономике. Напротив, такая ситуация может говорить не о хорошем положении экономики, а о ее "болезни", утверждает один из экспертов.

Аналитики полагают, что в России ожидается трехмесячная дефляция на протяжении всего лета 2022 года.

Экономист Григорий Жирнов считает, что в стране ожидается продолжение дефляционного процесса на плодоовощную продукцию по причине поступления нового урожая. В непродовольственном секторе издержки ритейла из-за проблем с логистикой будут во многом нивелированы из-за укрепления национальной валюты, пишет "Свободная Пресса".

Ранее экономист Василий Колташов назвал главных виновников провала антироссийских санкций на Западе.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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