В России начали массово беднеть миллиардеры

Vitaly Ivanov/www.globallookpress.com

прочитано 721 раз

С начала года многие из них потеряли несколько миллиардов долларов

Общее состояние самых богатых бизнеменов в РФ рухнуло до 35,9 млрд долларов. Самые ощутимые потери понес Алексей Мордашов – совладелец "Северстали", потерявший порядка 5,9 млрд. В целом его состояние сократилось до 22,9 миллиарда. На 1 июля 2022 года общее состояние 26 богатейших граждан РФ составляло порядка 354 миллиарда долларов. Мордашов занимает четвертую строчку. Далее следует Алишер Усманов, который с начала текущего года потерял 829 миллионов долларов. Следующий в списке – Вагит Алекперов, досрочно сложивший полномочия президента "Лукойла". Он лишился 2,08 миллиарда долларов (состояние Алекперов ныне составляет 19,7 миллиарда). Ранее британская аналитическая компания Henley & Partners Ранее британская аналитическая компания Henley & Partners выступила с отчетом, согласно которому более 15 тысяч долларовых миллионеров могут покинуть Российскую Федерацию до конца 2022 года.