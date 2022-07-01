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Общее состояние самых богатых бизнеменов в РФ рухнуло до 35,9 млрд долларов. Самые ощутимые потери понес Алексей Мордашов – совладелец "Северстали", потерявший порядка 5,9 млрд. В целом его состояние сократилось до 22,9 миллиарда.
На 1 июля 2022 года общее состояние 26 богатейших граждан РФ составляло порядка 354 миллиарда долларов. Мордашов занимает четвертую строчку.
Далее следует Алишер Усманов, который с начала текущего года потерял 829 миллионов долларов. Следующий в списке – Вагит Алекперов, досрочно сложивший полномочия президента "Лукойла". Он лишился 2,08 миллиарда долларов (состояние Алекперов ныне составляет 19,7 миллиарда).Ранее британская аналитическая компания Henley & Partners выступила с отчетом, согласно которому более 15 тысяч долларовых миллионеров могут покинуть Российскую Федерацию до конца 2022 года.
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