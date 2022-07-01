В России начали массово беднеть миллиардеры

В России начали массово беднеть миллиардеры
Vitaly Ivanov/www.globallookpress.com
С начала года многие из них потеряли несколько миллиардов долларов

Общее состояние самых богатых бизнеменов в РФ рухнуло до 35,9 млрд долларов. Самые ощутимые потери понес Алексей Мордашов – совладелец "Северстали", потерявший порядка 5,9 млрд. В целом его состояние сократилось до 22,9 миллиарда.

На 1 июля 2022 года общее состояние 26 богатейших граждан РФ составляло порядка 354 миллиарда долларов. Мордашов занимает четвертую строчку.

Далее следует Алишер Усманов, который с начала текущего года потерял 829 миллионов долларов. Следующий в списке – Вагит Алекперов, досрочно сложивший полномочия президента "Лукойла". Он лишился 2,08 миллиарда долларов (состояние Алекперов ныне составляет 19,7 миллиарда).

Ранее британская аналитическая компания Henley & Partners выступила с отчетом, согласно которому более 15 тысяч долларовых миллионеров могут покинуть Российскую Федерацию до конца 2022 года.
Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

Роковой момент на переговорах в Мадриде позволил Финляндии и Швеции попасть в НАТО

Встреча могла обернуться полным провалом

В России придумали способ мгновенно уничтожить американские HIMARS на Украине

Если этого не сделать, конфликт может затянуться надолго

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей