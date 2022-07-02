Берлин лишь разводит руками

Население Германии в скором времени ожидает настоящая встряска: страна столкнется с еще более стремительным повышением цен на газ, указал глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

Во время откровенного интервью чиновник заявил, что потребителей стоимость энергоносителей шокирует – а случится это совсем скоро, когда они получат извещения по почте.

Мюллер полагает, что следствием такого стечения обстоятельств стали проблемы с "Северным потоком". Теперь у Берлина нет никаких способов сдержать цены – власти могут лишь гадать, как сложится ситуация в дальнейшем.

Немалая часть населения Германии, заявил руководитель агентства, не способна выдержать даже минимальной допнагрузки. Для таких людей подорожание газа – элементарная угроза существованию.

Мюллер также выразил уверенность, что Берлин выразит озадаченность вопросом. Пока что же "время не настало" – корректировать цену топлива в договорах поставок рановато, на взгляд чиновника.

А не так давно известная в Германии газета Bild выпустила в материале ряд рекомендаций для населения, которые, по мнению источника, снизят энергетическую зависимость от РФ. Как один из примеров – нужно реже принимать душ и экономить на гигиене.