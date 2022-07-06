И это не Кремль, утверждают журналисты

"Большая семерка", пытаясь ввести ценовой лимит на поставляемую Российской Федерацией нефть, может обратить мир в хаос, пишет CNBC, ссылаясь на аналитические круги Запада.

Так, КНР и Индия могут выступить против задуманного G7 плана, говорится в материале. Глава отдела исследований Energy Aspects Амрита Сан считает, что предложение не удалось до сих пор тщательно проработать.

"Неужели вы действительно полагаете, что они готовы на это согласиться? Или кто-то думает, что Российская Федерация примет это и оставит без ответа? В теории концепция звучит, однако на практике она просто невозможна", – заявляет эксперт.

Западные эксперты опасаются, что в качестве ответной меры Российская Федерация просто начнет продавать энергоносители по высшим предельным значениям установленного Западом лимита – в таком случае никакой пользы от механизма не будет.

Ранее сообщалось, что суд в Новороссийске выявил нарушения на производственных объектах Каспийского трубопроводного консорциума. Теперь поставки нефти на Запад из Казахстана закрыты на 30 дней, передает "Радио 1".