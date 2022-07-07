В стране придумали три выхода из ситуации

Экономические потери Казахстана от приостановки деятельности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на месяц могут достичь 500 млн долларов. Такую аналитику приводит казахстанский экономист Алмас Чукин, передает KazTAG.

Ранее российский суд вынес решение в отношении КТК из-за множественных нарушений в документации на фоне разлива нефти из танкеров в марте. До этого компании был дан срок до конца ноября устранить все недочеты, разбирательство по делу было инициировано спонтанно после обращения Ространснадзора в суд, который требовал приостановки работы КТК на полтора месяца, передает "Радио 1". При этом, по данным "Коммерсанта", прокачка казахстанской нефти пока продолжается, хотя в перспективе должна быть остановлена.

Издание указывает, что это у этого решения могут быть экономические и геополитические мотивы. Полная остановка КТК лишит рынок 1% глобальных поставок нефти, что скажется на ее мировой цене. Уход казахстанской смеси топлива может увеличить интерес к российской, позволив сократить дисконт, с которым сейчас продается нефть из России.

Эксперт Чукин отметил, что решение российского суда по КТК способно нанести удар не только по экономике Казахстана, но и по нефтяным месторождениям в стране.

"Если не качать, то она останавливается на больших глубинах и это непростой процесс. На Каспии вообще страшно представить <...> Непонятно, как они справятся с полной остановкой", – отметил он.

В большей степени это будет губительно для старых скважин, поскольку, если нефть в них встанет, то "поднять" ее будет очень тяжело.

В этой ситуации может быть два простых и одно сложное решения, считает он. Простые: приостановить контракт с Россией по транзиту и переключиться на Китай, либо ограничить российские перевозки по железным дорогам Казахстана в КНР. Сложное – переориентировать порты в Каспии на Баку и подготовить соседа к расширению мощностей по приему, а там выйти на США и строить новый трубопровод на Персидский залив. Тогда КТК развалится, как и порт в Новороссийске, а Казахстан потеряет очки рейтинга у акционеров, хотя в будущем этот шаг позволит обзавестись дополнительными нефтепроводами на Восток, Юго-Запад и Юг.