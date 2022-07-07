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Голубое топливо, приобретенное на средства населения Внегрии, будет использоваться лишь для нужд страны. С таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел страны Петер Сийярто, отреагировавший соответствующим образом на предложение Европарламента реализовать распределение дефицитного газа в ЕС среди всех членов политического объединения.
Ранее глава Европейской народной партии Манфред Вебер призвал к "справедливому" распределению энергоносителей, отдельно раскритиковав президента Венгрии Виктора Орбана за его позицию по поводу нефтяного эмбарго и иных внешнеполитических вопросов.
Сийярто заявил, комментируя ситуацию, что все государственные газохранилища – собственность Венгрии. Страна не собирается заниматься благотворительностью и делиться топливом, которое купили венгерские налогоплательщики.
"Кто-то приходит и забирает принадлежащее нам? Увы, не будет такого. Мы не собираемся отдавать газ, купленный на деньги народа. Ему нужно отапливать квартиры, а стране нужна работающая экономика", – указал министр.
Позиция Венгрии давно вызывает противоречия в ЕС – Будапешт не желает поддерживать вето на поставки российского топлива.
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