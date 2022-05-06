В ЕС началась паника из-за отказа от российской нефти - СМИ

В ЕС началась паника из-за отказа от российской нефти - СМИ
Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
продолжениеСанкции не сработали: почему Запад не смог разрушить российскую экономику
Страны не могут достичь согласия

Позиция Венгрии по нефтяным антироссийским санкциям спровоцировала конфликт в Евросоюзе, когда в минувшую среду в Брюсселе обсуждали перспективный отказ от топлива. Об этом сообщает The Spectator.

Будапешт не поддерживает вето на поставки топлива из РФ. Из-за этого в ЕС ходили слухи, что венгерской стороне могут в виде исключения разрешить нефтяные сделки с Россией на дополнительный год, лишь бы новый проект санкций не оказался под угрозой срыва. 

"Возникла паника в Брюсселе, когда министры Европейского союза обсудили потенциальное эмбарго на импорт российской нефти", – пишет издание.

Позиция Венгрии по отказу от российских энергоносителей с самого начала была жесткой – власти страны сразу после старта спецоперации на Украине заявили, что санкции против российских нефти и газа станут для них своеобразной "красной линией". Поэтому временное освобождение Будапешта от последствий за покупку топлива в РФ было бы серьезной уступкой – пойти на это венгры не готовы. 

Венгерское правительство в свете своей санкционной позиции сталкивается с серьезными обвинениями – премьер-министра Орбана называют "марионеткой Путина", а украинская сторона полагает, что Москва заранее предупредила Будапешт о начале военной операции, предварительно распределив территории Украины между собой. Венгрия, в свою очередь, объясняет, что отказ от российских нефти и газа невозможен, поскольку Европа не способна предоставить стране гарантии энергетической безопасности. 

Источник: The Spectator ✓ Надежный источник
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