США и ЕС допустили важнейший просчет

Российской экономике удалось выстоять перед беспрецедентным давлением Запада, который стремился к ее краху. На практике Европе и Штатам удалось лишь добиться небольшой рецессии, пишет The Economist.

Так, удержание курса российской валюты вместе с осуществлением всех внешних выплат по облигациями говорят о том, что руководство Российской Федерации сумело подготовиться к ограничениям со стороны западных государств. Экономика страны продемонстрировала "удивительную жизнестойкость", невзирая на подорожание продовольственных товаров, уход многих западных компаний из российского рынка и существенный рост расходов на логистику.

Как отмечает издание, после затишья в марте жители РФ относительно свободно тратят денежные средства в ресторанах и кафе. 29 апреля российский Центробанк решил понизить ключевую ставку до 14% (опустив ее на три процентных пункта) на фоне ослабления ажиотажа, образовавшегося в феврале.

По мнению британских журналистов, в сдерживании последствий западных санкционных мер определенную роль играет "закрытость" российской экономики. Еще более важный фактор – энергетическая отрасль. С 24 февраля Российская Федерация экспортировала по морским путям и трубопроводам топлива минимум на 65 млрд долларов. За первый квартал текущего года доходы государства от продажи нефтегаза выросли на 80% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом.