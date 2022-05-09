Без нефти не обойтись: в Евросоюзе захотели пересмотреть антироссийские санкции

Без нефти не обойтись: в Евросоюзе захотели пересмотреть антироссийские санкции
IMAGO/Christian Ohde/www.globallookpress.com
продолжениеПутин описал последствия санкционной одержимости Запада
У ЕС нет четкой и единой позиции по новым ограничениям

Европейский союз намерен смягчить санкционные меры в отношении Российской Федерации. В частности, речь идет о поставках нефти. Таким образом Брюссель намерен отказаться от запрета транспортировки топлива в третьи страны своими танкерами, сообщает Bloomberg.

Cреди государств, которые настаивают на снятии указанного пункта из шестого пакета санкционных мер, оказалась Греция, экономическая ситуация в которой во многом зависит от судоходства. Отсутствие единой позиции в странах G7 стало главной причиной, по которой предложение было отклонено.

Как пишет Bloomberg, Греции принадлежит свыше 25% нефтяных танкеров всего мира по общему объему вместимости. Немаловажен и факт того, что возможный запрет на страхование судов в значительной степени остается ощутимым препятствием для экспорта нефти из России и ее транспортировки.

В Европейском Союзе продолжают обсуждать очередной пакет санкционных мер, нацеленных на российскую экономику. В частности, Брюссель пытается переубедить Венгрию по запрету на импорт российской нефти.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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