Угроза голода становится все более заметной

Страны западной коалиции продолжают делать все возможное для того, чтобы как можно сильнее ударить по нашему государству. Чем такие неразумные действия зарубежных партнеров могут обернуться, рассказал российский лидер Владимир Путин. Президент подчеркнул, что если Запад не остановится, сложнейших последствий не избежать.



"Продолжение санкционной одержимости неминуемо приведет к сложнейшим последствиям", – обратил особое внимание глава российского государства.

Владимир Владимирович подчеркнул, что жители Европейского союза столкнутся с трудно обратимыми последствиями. Кроме того, серьезный урон будет нанесен жителям беднейших государств мира, многие люди уже сегодня сталкиваются с рисками голода.

Главнокомандующий также указал на главных виновников грядущих бед. Владимир Путин подчеркнул, что ответственность за кризисную ситуацию в мире полностью лежит на плечах западных элитариев, которые готовы пожертвовать благосостоянием всего мира, лишь бы удержать глобальное доминирование.

При этом глава России добавил, что сегодня наша национальная валюта демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира. Владимир Владимирович обратил внимание, что курс рубля продолжает укрепляться.