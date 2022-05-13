Британия ударила санкциями по Алине Кабаевой

Британия ударила санкциями по Алине Кабаевой
Алина Кабаева. Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/www.globallookpress.com
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Знаменитая спортсменка попала в черный список

Сегодня, 13 мая, стало известно, что британское Министерство иностранных дел приняло решение внести в свой санкционный список знаменитую российскую гимнастку Алину Кабаеву.

На сегодняшний день именитая чемпионка Олимпийских Игр по художественной гимнастике также занимает высокое кресло главы совета директоров холдинга "Национальная медиа группа". Основанием для ведения санкционных ограничений британцы назвали именно эту должность Кабаевой.

Как подчеркнули в главном внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства, данный медиахолдинг представляется британским экспертам механизмом продвижения российской позиции по поводу реализации специальной военной операции на территории украинского государства.

Сообщается, что теперь все активы Кабаевой, находящиеся на территории Великобритании (если они есть, разумеется), будут заморожены. Кроме того, знаменитой гимнастке запрещено посещать данное государство.

Также Великобритания ввела санкции против бывшей жены главы РФ Владимира Путина, Людмилы Очеретной. Санкционные ограничения предполагают заморозку активов, в случае их наличия, и запрет на въезд.

Источник: МИД Великобритании ✓ Надежный источник
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