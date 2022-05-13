Несмотря на санкции: Россия движется к рекордному торговому профициту

Несмотря на санкции: Россия движется к рекордному торговому профициту
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Доходы страны выросли до предела

Невзирая на западные санкционные меры, российский экспорт смог выстоять перед серьезными ограничениями, которые не смогли нанести серьезный ущерб поставкам энергоносителей. Стоимость нефти и газа за последние два месяца выросла до предела, пишет The Economist.

Аналитики считают, что в ближайшие пару месяцев активное сальдо торгового баланса достигнет беспрецедентного уровня. Хотя Москва перестала публиковать ежемесячную статистику по торговле, в Российской Федерации наблюдается рекордный торговый профицит.

Так, несколько дней назад Пекин сообщил о росте российского экспорта на 56 процентов в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом за апрель. 

Российский экспорт, считают опрошенные аналитики, растет и в западном направлении. Санкционные меры вовсе не помешали бесперебойным поставкам нефтегаза в европейские страны, а ценовой скачок лишь увеличил доходы страны.

Источник: The Economist ✓ Надежный источник
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