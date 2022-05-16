ЕК поможет стране снизить зависимость от российской нефти

Сегодня, 16 мая, главы МИД государств Евросоюза не смогли разблокировать вето, касающееся запрета на поставки российской нефти. По словам главы ЕК Борреля, это произошло из-за серьезных разногласий между странами. Как заявляют евродипломаты, сопротивление оказывает всего одна страна – Венгрия.

Министр иностранных дел Латвии Ландсбергис утверждает, что из-за этого ЕС находится у Будапешта в заложниках. Венгерские власти в ответ указывают, что не могут пойти на отказ от российской нефти, поскольку в таком случае экономику страны ждут серьезные проблемы – если Евросоюз стойко намерен ввести эмбарго на поставки, то Брюссель должен предложить им свое решение проблемы.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью испанской газете El Pais, что государству потребуется 750 миллионов евро для отказа от российской нефти. Во-первых, мощности нефтеперерабатывающих заводов рассчитаны на топливо из РФ. Чтобы перерабатывать другие виды потребуется примерно 550 млн евро и около четырех лет. Во-вторых, на замену российскому нефтепроводу придется расширить мощность трубопровода Адриатического моря – а это еще 200 млн евро. Сколько займут времени подобные работы он не знает.

Как передает телеканал "360", Еврокомиссия готова помочь Венгрии уменьшить ее зависимость от российского топлива. К примеру, профинансировать работы на нефтепроводе. Тем не менее, Жозеп Боррель уверяет, что государства-члены ЕС смогут согласовать нефтяное эмбарго против России, несмотря на оппозицию Венгрии.