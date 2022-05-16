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Сегодня, 16 мая, главы МИД государств Евросоюза не смогли разблокировать вето, касающееся запрета на поставки российской нефти. По словам главы ЕК Борреля, это произошло из-за серьезных разногласий между странами. Как заявляют евродипломаты, сопротивление оказывает всего одна страна – Венгрия.
Министр иностранных дел Латвии Ландсбергис утверждает, что из-за этого ЕС находится у Будапешта в заложниках. Венгерские власти в ответ указывают, что не могут пойти на отказ от российской нефти, поскольку в таком случае экономику страны ждут серьезные проблемы – если Евросоюз стойко намерен ввести эмбарго на поставки, то Брюссель должен предложить им свое решение проблемы.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью испанской газете El Pais, что государству потребуется 750 миллионов евро для отказа от российской нефти. Во-первых, мощности нефтеперерабатывающих заводов рассчитаны на топливо из РФ. Чтобы перерабатывать другие виды потребуется примерно 550 млн евро и около четырех лет. Во-вторых, на замену российскому нефтепроводу придется расширить мощность трубопровода Адриатического моря – а это еще 200 млн евро. Сколько займут времени подобные работы он не знает.
Как передает телеканал "360", Еврокомиссия готова помочь Венгрии уменьшить ее зависимость от российского топлива. К примеру, профинансировать работы на нефтепроводе. Тем не менее, Жозеп Боррель уверяет, что государства-члены ЕС смогут согласовать нефтяное эмбарго против России, несмотря на оппозицию Венгрии.
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