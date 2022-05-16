Анкара не против занять место Москвы

Захлестнувшая западные государства русофобия привела к жесткому экономическому давлению на нашу страну. При этом антироссийские санкции нанесли огромный урон экономике самих европейских стран. Наиболее плачевная ситуация сложилась в сфере обеспечения энергоресурсами. В Турции оперативно подсуетились по этому вопросу и выступили с предложением по альтернативе российскому газу.



Так, главный советник турецкого лидера по внешней политике Ибрагим Калын объявил, что знает, каким образом помочь западным странам избавиться от ненавистной зависимости от российских энергетических ресурсов. По словам высокопоставленного турка, наш газ можно заменить голубым топливом из Восточного Средиземноморье.

Разумеется, Анкара хочет стать у руля перестраивания потоков энергоресурсов и рассчитывает занять ведущую роль в процессе переориентирования Запада на альтернативное российскому газу топливо.

"Евросоюз хочет снизить зависимость от российского газа на фоне ситуации на Украине. Турция пытается помочь в этом плане, готова быть частью процесса", – объявил представитель турецкого государства, его слова приводит интернет-издание "Свободная пресса".

К слову, недавно стало известно, что киевский режим фактически устроил Европе газовый шантаж.