После снижения цен россиянам грозит масштабный кризис - экономист

После снижения цен россиянам грозит масштабный кризис - экономист
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Дешево - это плохо, считает эксперт

Основная часть населения России считает дефляцию неким благом – ведь продукты падают в цене. Однако для отечественной экономики такие последствия негативны – ведь за счет сокращения импорта сохраняется превалирование экспорта в платежном балансе, указал экономист Михаил Хачатурян.

Для российского производителя, однако, преимущество заключается в возможности продать товар на российском рынке. Хотя имеется ряд проблем. Сокращение импорта создает для отечественного бизнеса тепличные условия. Однако качество конкуренции падает, а потому падает качество товара. Это одна из "побочек" дефляции.

Как следствие, падает конкурентоспособность экспортеров что выражается в подорожании стоимости их товаров. Поэтому и падает иностранный спрос на соответствующую продукцию.

Это уже тормозит развитие внутренних производственных возможностей страны что сокращает ее долю на мировом рынке. Все в сококупности выливается в стагнацию – а затем и в кризис, считает эксперт.

Ранее экономист рассказал, что делать россиянам при падении рубля.

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