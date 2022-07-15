Когда страну доводят, иных альтернатив нет

Со следующего года РФ создает собственный эталонный сорт нефти, который начнет выводить в рынок для торговли уже с октября 2023-го. По словам эксперта в сфере энергетики Станислава Митраховича, так страна реагирует на нарастающее давление со стороны Запада в энергосекторе.

Центробанк с отраслевыми представителяим начнет привлекать иностранных инвесторов для увеличения объема торгов. А продажа будет вестись на российской платформе. Так Москва выходит из ситуации с искусственным ограничением цен на энергоресурс, введенным G7. Стране нужен способ продавать топливо без давления извне и всяческих ограничений. РФ прогнозирует, что баррель Urals будет стоить в районе 70 с лишним долларов за баррель, а "Семерка" желает установить лимит на российскую нефть в размере 40-60 дол.

Основной сорт РФ на экспорт – Urals. Он торгуется по цене в виде скидки на Brent, которая подорожала из-за санкций. Митрахович указал, что регулируют нефтяной рынок до сих пор американцы, инфраструктура которых и связана с ценообразованием. Пока российская сторона зависима от Штатов как поставщик. Ей могут легко перекрыть использование долларовых механизмов. И от этого подхода нужно уходить – особенно теперь, когда Россию "приперли к стенке".

Избранный Россией путь, конечно, долгий. Однако альтернатив нет. Да и потенциальные покупатели имеются – это КНР и Индия, у которых имеется собственная линия поведения. И выгоду в дешевой нефти никто не отменял.