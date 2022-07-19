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Европейская комиссия готова выдвинуть членам Евросоюза жесткое и беспрецедентное требование о сокращении потребления газа, если страны не готовы справляться с дефицитом топлива самостоятельно, а ситуация с поставками энергоносителей будет в дальнейшем ухудшаться. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники.
ЕК уже подготовила проект плана в случае возникновения чрезвычайной ситуации с газом в Европе. Если на уровне хозяйств и частных компаний в членах политического объединения не будут накоплены к отопительному сезону необходимые для его прохождения объемы при ухудшении ситуации, Брюссель в безапелляционном порядке установит целевые показатели по экономии.
Иными словами, каждое государство, которое не имеет прямых контрактов с поставщиком топлива, будет сокращать в централизованном порядке норму потребления, которую будет устанавливать уже Брюссель. Правительства стран же должны выполнить это требование.
Точные цифры, необходимые для установления сокращения, не называются. План будет представлен уже в июле.
А до этого мы рассказывали, что Европа начала выпрашивать у Венгрии поставляемый Россией газ.
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