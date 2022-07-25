Дефляция в стране усиливается

Российский Центробанк принял во многом непредсказуемое решение, снизив ставку на 150 базисных пунктов. Такие действия продиктованы были в целом из-за дефляции, считает финансовый аналитик Андрей Кочетков.

До середины июня цены снизились на 0,17 процента. А по итогам конца весны инфляция составила, по информации RT, 17,1 процента. Спустя месяц она замедлилась более чем на 1%. И в ЦБ посчитали, что снижение цен происходит быстрее, чем ожидалось, пишет РИА ФАН.

Такая тенденция, уверен эксперт, будет продолжена. Финансовый регулятор уверен, что в 2023 году рост цен будет снижен примерно до 5-7 процентов, передает "Общественная служба новостей".



