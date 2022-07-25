Россиянам предрекли обвал цен после маневра Центробанка

Россиянам предрекли обвал цен после маневра Центробанка
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Дефляция в стране усиливается

Российский Центробанк принял во многом непредсказуемое решение, снизив ставку на 150 базисных пунктов. Такие действия продиктованы были в целом из-за дефляции, считает финансовый аналитик Андрей Кочетков.

До середины июня цены снизились на 0,17 процента. А по итогам конца весны инфляция составила, по информации RT, 17,1 процента. Спустя месяц она замедлилась более чем на 1%. И в ЦБ посчитали, что снижение цен происходит быстрее, чем ожидалось, пишет РИА ФАН.

Такая тенденция, уверен эксперт, будет продолжена. Финансовый регулятор уверен, что в 2023 году рост цен будет снижен примерно до 5-7 процентов, передает "Общественная служба новостей".

 

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
новости партнеров

В США обозначили одно условие начала новой холодной войны с Россией

Мировой океан станет местом противостояния Москвы и Вашингтона

"Сводит с ума": Вашингтон в ужасе от решений Турции по России

Анкара продолжает вести собственную игру

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей