Какие продукты подорожают для россиян к осени: рассказал экономист

Какие продукты подорожают для россиян к осени: рассказал экономист
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Затраты для производителей повышаются - и в оборудовании, и в упаковочных материалах

Сейчас на продовольственном рынке в России наблюдается снижение цен на сезонные овощи и фрукты, которые созревают в разгар летнего сезона. Однако в осенний сезон снижение стоимости коснется лишь продукции позднего срока созревания, сообщила экономист Мария Долгова.

Продовольственный рынок по-прежнему во многом зависим от импортной составляющей – таких компонентов, как оборудование, упаковочные материалы и состав продуктов.

К примеру, стоимость маргарина зависит от цены пальмового масла. А пиво, производимое в России, готовится с хмелем, поставляемым иностранными государствами. Та же ситуация с сервелатами: они также во многом зависят от импорта. И к осеннему сезону их цена может подняться.

Фактически, ценовая динамика на отечественную продукцию связана с изменением затрат на содержание импортного оборудования – а это большая часть пищевого производства в России. Нельзя забывать и об упаковке, которые также определяют итоговую стоимость продукции.

Укрепление российской национальной валюты, конечно, влияет на снижение стоимости импортной продукции. Однако в случае ослабления рубля конечный потребитель столкнется с совершенно иной картиной.

Некоторые экономисты и вовсе утверждают, что после падения стоимости на ряд товаров россияне столкнутся с кризисом.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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