"Потолок цен" на российскую нефть обвалится на голову Запада - эксперт

"Потолок цен" на российскую нефть обвалится на голову Запада - эксперт
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Инициатива бессмысленна, преступна и совершенно беспощадна

В Минфине Соединенных Штатов заявили, что Нью-Дели посылает весьма "обнадеживающие" сигналы по поводу установления ценового лимита на нефть из Российской Федерации. Однако, считает эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, Индия не собирается обострять отношения с россиянами.

В феврале поставки "черного золота" для Индии заметно выросли – на пиках доходило до миллиона баррелей в сутки. Однако тут дело в сезонности явления. Митрахович указал, что такие объемы, тем не менее, говорят о следующем: Индия получает скидки на нефть по заключенному коммерческому соглашению с РФ. Лишать себя такого источника на выгодных условиях бессмысленно – с какой стати Нью-Дели начнет вводить госрегулирование?

Вероятнее всего, продолжил Митрахович, обе стороны продолжат работать в выгодном для них формате. Никто в рамках этого коммерческого соглашения не позволит себе вводить цены, которые устанавливает совершенно постороннее лицо.

Москва также не станет терпеть никакого "госрегулирования". Если такое и прозойдет, РФ банально прекратит поставки, и тогда Индии придется приобретать нефть у Ближнего Востока – уже без выгодного дисконта. Сейчас Индия продолжает закупать у РФ нефть по 70 долларов США со скидкой безо всяких "потолков".

Таким образом, считает эксперт, идея "Большой семерки" о введении ценового лимита на российскую нефть обречена на провал, несмотря на заявления Минфина США, о которых мы писали ранее.

Источник: Политэксперт ✓ Надежный источник
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