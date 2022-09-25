Неуверенность в завтрашнем дне привела покупателей одежды в продуктовые магазины

Традиционная летняя распродажа, хоть и состоялась, прошла мимо россиян: сезонные скидки на товары непродовольственного назначения не смогли поддержать спрос. У людей нет никакой уверенности в завтрашнем дне, что формирует негативный эмоциональный фон. Потребители уже не скупают в таком количестве одежду и технику, однако чаще ходят за продуктами.

Как пишет РБК, в распоряжении которого оказались результаты запрошенной аналитики "Платформы ОФД", весной упали продажи одежды с обувью – на 20-25 процентов в сравнении с прошлогодними показателями.

Летом сегмент начал восстанавливаться из-за замены: на смену одним брендам пришли другие. Однако объем покупок продолжал падать. Если на одежду летом 2022 года в среднем россияне тратили порядка 5,5 тысячи рублей, то в июне 2021 года этот показатель был выше на 19 процентов.

Аналогичная картина прослеживается в сегменте бытовой техники: объем продаж упал на 11 процентов, в натуральном выражении – на 15. Средний чек за минувший год упал на 11 процентов и составил 9,9 тысячи рублей.

Ранее мы рассказывали о поддержке россиянами возвращения советских брендов.