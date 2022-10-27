Закупайтесь уже сейчас: россиян призвали не медлить с продуктами для новогоднего стола

Закупайтесь уже сейчас: россиян призвали не медлить с продуктами для новогоднего стола
Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Потом будет слишком дорого

Новогодние праздники уже не за горами, и пора бы позаботиться о том, как и чем вы будете накрывать на стол. Ретейлеры безбожно задирают цены на спиртное и сервелаты, поэтому нужно решить проблему уже сейчас.

Финансовый аналитик Михаил Беляев напомнил, что традиционно высоким спросом пользуются деликатесы с длительным сроком хранения, консервы и горячительное. Закуска – основное украшение праздничного стола. Пока цены позволяют, закупайтесь: уже через месяц они начнут кусаться.

Подскочит в цене и кукуруза, и маслины с оливками, а также горошек и соленья. Туда же можно отнести и мясо птицы, любимое многими дорогими гостями.

Самая высокая трата, конечно, алкоголь. А наиболее дорогим месяцем для крепкого спиртного и шампанского станет декабрь. Ну и, безусловно, нужно помнить о том, что к началу зимы растет спрос на елочные украшения.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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