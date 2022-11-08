Брюссель просит пощады

Европейский союз решил пересмотреть собственную политику в отношении РФ, отбросив в сторону идею от потолка цен на поставляемый газ, пишет журналистка Bloomberg Ева Круковская.

Евродипломаты, которые осведомлены о кулуарных настроениях в Брюсселе, заявляют, что в настоящее время ЕК пытается найти оптимальный вариант по сдерживанию энергокризиса. Речь может идти как о формировании ценового коридора при реализации газовых сделок, так и формировании подходящей юридической базы.

Активность в переговорах проявляют Италия, Польша, Бельгия и Греция – они пытались ограничить стоимость газа ради сохранения собственной политической конъюнктуры в условиях роста инфляционных рисков. Если раньше Еврокомиссия пыталась сопротивляться рыночному регулированию, то позднее решила уступить, предложив создать пакет мер по сокращению скачков на цены.

Однако, считают опрошенные эксперты, ЕС не сможет выработать даже комплексный подход – учитывание всех позиций не позволит в оперативном порядке согласовать все изменения.

"Будущее ЕС лежит на карте. Огромный актив в 17 триллионов долларов может столкнуться с рецессией. Евросоюз пытается смягчить требования десятков стран об ограничении газовых цен так, чтобы сохранить единство рынка и не спровоцировать еще больший раскол между странами", – говорится в материале.