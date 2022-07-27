The Spectator: "Газпром" превратил Европу в политического инвалида

The Spectator: "Газпром" превратил Европу в политического инвалида
Frank Rumpenhorst/www.globallookpress.com
Разбираться со своими проблемами Брюссель не спешит

Падение прокачки голубого топлива из Российской Федерации в страны Европейского союза из-за проблем с передачей турбин превратилось ЕС в бессильное и аморфное объединение для Кремля. Такого мнения придерживается обозреватель The Spectator Росс Кларк.

По словам журналиста, очередное решение "Газпрома" сократить поставки нанесет новый удар по экономике Германии, которая уже столкнулась с рецессией. Следом из-за эффекта домино – ближайшие соседи ФРГ. 

27 июля прокачка топлива по магистрали "Северного потока" снизилась до 20 процентов от всей мощности, составив какие-то ежесуточные 33 миллиона кубометров.

В материале также говорится, что Берлин ранее заявлял, что планирует отказаться от российского газа на условиях того, что в 2024 году его доля в энергетическом рынке страны составит лишь 10 процентов. Однако текущие показатели к этому явно не располагают.

Всей Европе – и в особенности Германии – грозят экономические потрясения, считает Кларк.

А в The Naitonal Interest заявили ранее, что Россия добилась рекордного профицита в условиях жестких санкций.

Источник: The Spectator ✓ Надежный источник
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