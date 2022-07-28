В Сколково представили проект трансформации российской отрасли пчеловодства

В Сколково представили проект трансформации российской отрасли пчеловодства
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
На защите присутствовали эксперты отрасли и предприниматели

В Московской школе управления Сколково состоялся финал программы "Практикум 25", на котором были представлены проекты развития отраслей экономики России.

В частности, предприниматель из Магнитогорска Артем Гурштейн (ГК "Ультра") представил проект под названием Биржа Меда. Реализация проекта подразумевает трансформацию отрасли пчеловодства Росси и вывод ее в топ-3 производителей меда к 2028 году.

На защите проекта присутствовали: председатель правления национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков продуктов пчеловодства Сергей Тастан, исполнительный директор Ассоциации естественного пчеловодства Иван Пигарев, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов, вице-президент Межрегиональной ассоциации координации деятельности крупных пчеловод, переработчиков и ученых, исполнительный директор ГК "Башкирские Пасеки" Сергей Мулюков, председатель РОО "Пчеловоды Башкирии" Иван Вавилов, профессор БГАУ, ученый секретарь ГАУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии Марат Гиниатуллин, предприниматель из Владивостока Максим Молчанов.

В итоге было подписано многостороннее соглашение о разворачивании проекта “Биржа меда", который подразумевает организацию лизинговой компании для пчеловодов, лаборатории меда с представительством в каждом регионе и собственно самой биржи (экосистемы), где встретятся покупатели, производители и продавцы.

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