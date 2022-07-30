"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию

"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Компния обвинила Ригу в нарушениях условий отбора

Российский "Газпром" принял решение о прекращении поставок топлива в Латвию. Об этом стало известно сегодня, 30 июля.

На официальной странице ПАО говорится, что поставки газа  восточноевропейское государство прекращены по причине нарушения условий отбора топлива. Других подробностей не приводится.

Весной 2022 года российский нефтегазовый гигант сообщил о прекращении поставок топлива для Болгарии и Польши, указав, что платежи за энергоносители, поставляемые с 1 апреля, необходимо осуществлять в российской национальной валюте – соответствующая мера распространяется на недружественные страны.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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