Мошенники водят миллионы россиян за нос

В Российской Федерации доля безналичных платежей практически подавляющая – она превышает 70 процентов. Однако есть случаи, когда люди расплачиваются наличными средствами. Финансовый специалист Ксения Артемьева уверена, что наличные средства всегда надежнее пластика.

Есть некоторые нюансы, на которые следует обращать внимание, если вы оперируете "пластиком": не стоит пытаться что-то купить и оформить на интернет-сайтах, которые вызывают опасения. К примеру, отсутствие протокола HTTP говорит о том, что передача данных не зашифрована – и потому вводить данные чревато рисками, передает телеканал "360".

Проверьте магазин перед тем, как совершить оплату. Просмотрите информацию о его регистрации с доменом. Если компания существует от силы пару месяцев, ничего не вводите, передает RT.

Опасно вводить данные по вашей карте, если вы выбрали подключение к публичной сети Wi-Fi. И, разумеется, не стоит переходить по разного рода ссылкам из мессенджеров, где от вас требуют фиксирования такой информации, как данные по пластиковому эмитенту, пишет РИА ФАН.

Ранее мы писали, что россияне вышли на рекордную просрочку по кредитным картам.