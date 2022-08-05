Брюссель нашел того самого поставщика

Страны ЕС нашли частичный выход из ситуации с дефицитом газа, который возник вследствие санкционных мер в отношении Российской Федерации: ЕС решил нарастить закупки природного газа у Азербайджана до рекордного уровня. Частично, говорится в материале Haber7, это позволит покрыть дефицит топлива.

Переговоры с Баку до сих пор в активной фазе. Цель ЕС – обеспечить себе поставки 11 миллиардов кубов топлива к концу года от Баку.

Как указывает автор материала, Азербайджан намерен добить объем до 9,1 млрд кубов газа в ЕС до конца текущего года по Трансанатолийскому (TANAP) и Трансадриатическому (TAP) газопроводам.

Однако поставки Баку будут занимать небольшой процент на газовом рынке рынке Европы – менее четырех процентов от общей потребности ЕС.

Ранее в финских СМИ появилась информация, что "Газпром" сжигает излишки природного газа. Причины непонятны: или из-за сбоя на терминале СПГ, или из-за образовавшихся излишков топлива.