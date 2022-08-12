Страна ищет другие пути отправки своего топлива за рубеж

С сентября Казахстан собирается продавать часть своей нефти в обход России после инцидента с Каспийским трубопроводным консорциумом. Свои трубопроводные мощности согласился предоставить Азербайджан, передает Reuters.

В течение 20 лет выход казахстанской нефти на мировой рынок обеспечивает порт в Новороссийске, который обслуживает КТК. В июле произошел скандал после того, как местный суд приостановил деятельность организации на 30 дней из-за нарушений в работе, несмотря на предыдущее решение позволить уладить неурядицы с документами до ноября.

В Казахстане подобный вердикт назвали ударом по нефтяной отрасли страны, для решения проблемы властям пришлось обращаться к Михаилу Мишустину, после чего нормальная работа КТК была восстановлена.

Теперь же, после угрозы лишить Казахстан выхода на мировой нефтяной рынок, производители стали искать альтернативные пути поставок топлива. Одним из них стал экспорт через азербайджанскую госкомпанию SOCAR, которая, заявили источники, согласилась продавать 1,5 млн тонн казахстанской нефти через свой трубопровод.

Через азербайджанскую трубу в сутки будут переправлять 30 тыс баррелей, что, по сравнению с объемами КТК, ничтожно мало – казахстанско-российский трубопровод ежедневно поставляет около 1,3 млн баррелей.

Контракт с Азербайджаном казахстанские власти собираются подписать в конце августа, а начать поставки – в сентябре. Не исключено, что договор может быть расширен в 2023 году до 3,5 млн баррелей в год.

При этом журналисты отмечают, что ни одна из возможных для Казахстана альтернатив по экспорту нефти не является столь же надежной, как КТК. Отказ от его мощностей может спровоцировать нестабильность на мировом нефтяном рынке, который и без того переживает не лучшие времена.