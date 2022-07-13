В Нур-Султане озвучили будущее отношений между странами

Ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума удалось решить благодаря звонку Михаилу Мишустину, заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в интервью телеканалу Qazaqstan. Ранее суд в Новороссийске приостановил работу КТК на 30 дней из-за выявленных нарушений, хотя изначально компании дали срок до ноября, чтобы ликвидировать недочеты.

Позже суд в Краснодаре отменил это решение, заменив его на штраф в 200 тыс рублей. Вердикт имел важное значение для Казахстана, учитывая, что консорциум обслуживает около 80% от всего экспорта нефти страны.

Смаилов заявил, что 6 июля он позвонил Мишустину, и в этот же день вопрос был решен. Сейчас работа КТК идет в прежнем режиме, нарушений в поставках нет.

Он отметил, что Казахстан "активно работает над мерами по снижению негативного влияния от геополитической ситуации вокруг России". Премьер сообщил, что многое из произошедшего в РФ сказалось и на его стране.

При этом Смаилов заявил, что Россия является для Казахстана "большим соседом" и торгово-экономическим партнером. Также у государств есть тесные исторические и торговые связи, поэтому экономическое взаимодействие между ними будет только расширяться.