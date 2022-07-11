Россия передумала лишать Казахстан экспорта нефти на Запад

Россия передумала лишать Казахстан экспорта нефти на Запад
Фото: Zbynek Burival/unsplash.com
Суд отменил приостановку работы КТК

Каспийский трубопроводный консорциум может продолжить свою деятельность после того, как уплатит штраф в 200 тысяч рублей. Такое решение вынес суд в Краснодаре, заменив решение о приостановке работы КТК нижестоящей инстанции, передает РИА "Новости". 

Ранее, 5 июля, суд в Новороссийске приостановил деятельность КТК на 30 дней. Это стало серьезным ударом по нефтяной отрасли Казахстана, поскольку консорциум обслуживал около 80% от всего экспорта нефти другие страны, включая Европу и Северную Америку. 

После этого казахстанские эксперты заявили, что потери страны от решения российского суда могут составить 500 млн долларов. В КТК заявили, что собираются обжаловать решение, в то время как аналитики отмечали, что у судебного решения могут быть геополитические мотивы. 

Российские эксперты называли сложившуюся ситуацию в отрасли "нефтяной войной" между Россией и Казахстаном, допуская, что будущем она может перерасти в более серьезный конфликт между странами.

Основанием для приостановки деятельности КТК стали результаты проверки, которая выявила нарушения в документации по ликвидации последствий разлива нефти в марте. Изначально организации дали срок до ноября, чтобы исправить недочеты, однако внезапно по делу было инициировано судебное разбирательство после проверки Ространснадзора по обращению вице-премьера Виктории Абрамченко. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

NYT: Запад уже не может накачивать Украину оружием

Материальная помощь оказалась довольно затратной

Россия получила возможность отомстить Британии за недружественные шаги

Действия Москвы будут выгодны Пекину и Тегерану

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей