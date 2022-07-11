Суд отменил приостановку работы КТК

Каспийский трубопроводный консорциум может продолжить свою деятельность после того, как уплатит штраф в 200 тысяч рублей. Такое решение вынес суд в Краснодаре, заменив решение о приостановке работы КТК нижестоящей инстанции, передает РИА "Новости".

Ранее, 5 июля, суд в Новороссийске приостановил деятельность КТК на 30 дней. Это стало серьезным ударом по нефтяной отрасли Казахстана, поскольку консорциум обслуживал около 80% от всего экспорта нефти другие страны, включая Европу и Северную Америку.

После этого казахстанские эксперты заявили, что потери страны от решения российского суда могут составить 500 млн долларов. В КТК заявили, что собираются обжаловать решение, в то время как аналитики отмечали, что у судебного решения могут быть геополитические мотивы.

Российские эксперты называли сложившуюся ситуацию в отрасли "нефтяной войной" между Россией и Казахстаном, допуская, что будущем она может перерасти в более серьезный конфликт между странами.

Основанием для приостановки деятельности КТК стали результаты проверки, которая выявила нарушения в документации по ликвидации последствий разлива нефти в марте. Изначально организации дали срок до ноября, чтобы исправить недочеты, однако внезапно по делу было инициировано судебное разбирательство после проверки Ространснадзора по обращению вице-премьера Виктории Абрамченко.