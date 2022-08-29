Страна ведет собственную политику

Официальный Будапешт нацелен на заключение договоренностей с российским "Газпромом" по поводу наращивания поставок топлива. Соответствующее заявление сделал сгеодня, 29 августа, лидер внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто.

Министр уточнил, что в настоящее время венгерская сторона намерена продолжить переговорный процесс. Будапешт надеется на успешное заключение сделки – расчет на то, что исполнение условий договора наступит уже в сентябре текущего года.

Ранее в венгерском МИД указывали, что добиться энергетической безопасности для всего Европейского союза невозможно без энергоносителей, поставляемых РФ. Будапешт, в частности, не намерен вести разговоры об очередных санкционных пакетах, действуя в противовес "мейнстриму", запущенному либералами, заявляли в ведомстве. Страна также не обратила внимания на угрозы в свой адрес, когда присоединялась к "Турецкому потоку".

Хотя Европа открыто требовала у Венгрии поделиться российским газом, Сийярто заявлял, что Будапешт не собирается заниматься благотворительностью.