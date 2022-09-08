Центробанк шокировал россиян неожиданным решением

Центробанк шокировал россиян неожиданным решением
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Регулятор повел себя непредсказуемо

Центральный банк Российской Федерации принял решение о продлении для банков запрета на взимание комиссии с физлиц при оформлении граждан за валютой или использовании средств на счетах. Об этом стало известно сегодня, 8 сентября.

Вместе с тем российский финансовый регулятор запретил кредитным организациям взимать с указанной категории клиентов средства в качестве комиссии при конвертации средств в американские доллары и евро, если операция необходима для выдачи денежных средств.

Решение регуляторов действует до 9 марта следующего года. Изначально запрет действовал лишь до 9 сентября – лишь за день до истечения срока ЦБ объявил, что продлевает меру.

Выдачу наличных, которые зачислили на вылютные счета или банковские вклады до ранее действовавшего срока, проведут в российской валюте по курсу ЦБ.

Ранее финансовый аналитик Михаил Васильев заявил, что значимость доллара для россиян продолжает падать – в ближайшие месяцы такая тенденция лишь будет сохраняться из-за арестов российских активов на Западе.
Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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