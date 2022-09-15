Европа готовится к холодной смерти из-за ссоры с "Газпромом"

Европа готовится к холодной смерти из-за ссоры с "Газпромом"
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Перезимовать у ЕС не получится

Российский нефтегазовый гигант "Газпром" заявил, что даже приближение к максимальному уровню запасов голубого топлива в ПГХ не гарантируют европейским государствам успешного прохождения отопительного сезона: текущих объемов ЕС хватит лишь на двухмесячный период потребления.

В пресс-службе компании указали, что в настоящее время в Германии ПГХ заполнены на 89 процентов при активном объеме (тот, который гарантированно будут использовать) в 19,3 миллиарда кубов. Однако лишь за прошедшие шесть месяцев в ФРГ потребление составило 59 миллиардов кубов – практически 10 миллирадов в месяц.

Еще в середине сентября текущего года газовые объемы в Евросоюзе составили порядка 58,4 миллиарда кубов. Для достижения показателей отбора двухлетней давности Европейскому союзу потребуется закачки на четырнадцать миллиардов сверху.

Ранее в "Газпроме" заявляли, что страны ЕС с начала 2022 года вдвое сократили закупки газа из РФ – на 48%.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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