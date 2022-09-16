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Нефтеперерабатывающий завод РСК, который находится на территории Германии и остается в собственности российской "Роснефти", сделал заявление после угроз со стороны Берлина.
В компании уточнили, что готовы ограничить поставки сырой нефти по трубопроводу "Дружба". Пока часть объемок перекачивается по порту Росток в Балтийском море. Однако, учитывая заявления немецкой стороны, можно ожидать краткосрочных ограничений в перекачке нефти.
"Роснефть" выступает владельцем 54% акций НПЗ через свои дочерние предприятия в Германии. 16 сентября министерство экономики ФРГ заявило, что готовит передачу структур российского нефтяного гиганта в доверительное управление местному сетевому агентству BNA.
В "Роснефти" заявили, что присвоение имущества компании вовсе не гарантирует никакого "доверительного управления" и готовы произвести краткосрочное ограничение поставок по "Дружбе", мощность которой находится на отметке в 11,6 млн тонн в год.
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