Без "Дружбы" нефти не бывает: Россия готова перекрыть немцам вентиль

Без "Дружбы" нефти не бывает: Россия готова перекрыть немцам вентиль
Zamir Usmanov/www.globallookpress.com
Без дружбы никакой нефти быть не может

Нефтеперерабатывающий завод РСК, который находится на территории Германии и остается в собственности российской "Роснефти", сделал заявление после угроз со стороны Берлина.

В компании уточнили, что готовы ограничить поставки сырой нефти по трубопроводу "Дружба". Пока часть объемок перекачивается по порту Росток в Балтийском море. Однако, учитывая заявления немецкой стороны, можно ожидать краткосрочных ограничений в перекачке нефти.

"Роснефть" выступает владельцем 54% акций НПЗ через свои дочерние предприятия в Германии. 16 сентября министерство экономики ФРГ заявило, что готовит передачу структур российского нефтяного гиганта в доверительное управление местному сетевому агентству BNA.

В "Роснефти" заявили, что присвоение имущества компании вовсе не гарантирует никакого "доверительного управления" и готовы произвести краткосрочное ограничение поставок по "Дружбе", мощность которой находится на отметке в 11,6 млн тонн в год.

Ранее украинские власти потребовали от Запада прекратить всякое сотрудничество с РФ – в частности, в нефтяном секторе.

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