Страна спасает себя от дефицита топлива

Германия решила провести национализацию бывшего дочернего предприятия российского "Газпрома" – SEFE. Об этом стало известно сегодня, 22 сентября.

Согласно приведенным данным, предприятие до текущего года носило название Gazprom Germania GmbH. Федеральное правительство Германии приняло решение о национализации в рамках мер, направленных на стабилизацию импортера топлива VNG – он просил Берлин о выделении государственной помощи в сентябре.

Компания заключала контракты на поставки топлива через экс-дочернее предприятие российcкого нефтегазового гиганта, однако затем поставки по "Северному потоку" остановились.

Весной Берлин распорядился о попечительском управлении Gazprom Germania GmbH сроком до конца сентября после того, как группа "Газпром" решила прекратить участие в управлении компании.

Ранее "Газпром" заявил, что приближение к максимальному уровню заполненности в ПГХ в Европе не гарантирует прохождения отопительного сезона.