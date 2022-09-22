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Германия решила провести национализацию бывшего дочернего предприятия российского "Газпрома" – SEFE. Об этом стало известно сегодня, 22 сентября.
Согласно приведенным данным, предприятие до текущего года носило название Gazprom Germania GmbH. Федеральное правительство Германии приняло решение о национализации в рамках мер, направленных на стабилизацию импортера топлива VNG – он просил Берлин о выделении государственной помощи в сентябре.
Компания заключала контракты на поставки топлива через экс-дочернее предприятие российcкого нефтегазового гиганта, однако затем поставки по "Северному потоку" остановились.
Весной Берлин распорядился о попечительском управлении Gazprom Germania GmbH сроком до конца сентября после того, как группа "Газпром" решила прекратить участие в управлении компании.
Ранее "Газпром" заявил, что приближение к максимальному уровню заполненности в ПГХ в Европе не гарантирует прохождения отопительного сезона.
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